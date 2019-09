Hi-Liners Travel to Jamestown for Non-Conference Tilt

Read more in Thursday, September 5th Times-Record

VC 7

JT 2

Singles:

1. Blake Triebold beat Isaac Mimong 6-2, 6-1

2. Collin White lost to Ryder Pringle 6-2, 6-3

3. Austin Rogelstad beat Kaden Schmidt 6-2, 4-6, 6-2

4. Derek Bear beat Gage Orr 6-2, 6-3

5. Seth Zeltinger beat Dawson Mee 6-0, 6-2

6. Kai Kringlie beat Nolan Nenow 6-3, 6-3

Doubles:

1. Triebold/Bear lost to Mimong/Schmidt 6-2, Retire

2. White/A.Rogelstad beat Pringle/Orr 6-3, 6-4

3. Zeltinger/Bennett Rogelstad beat Mee/Nenow 6-2, 7-5

JV:

VC 9

JT 9

Casey Kruger beat Carson Dewald 7-6(2)

Trey Cope beat Mason Lunzman 6-4

Max Magnuson lost to Kane Schmidt 6-0

Ethan Bear beat Camron Anderson 6-1

Alex Rogelstad lost to Grady Anderson 6-2

Emmett Olson beat Kai Backer 6-4

Jayden Johnson lost to Max Fronk 6-2

Miles Taylor beat Adam Sortland 6-3

Gabriel Little Dog lost to Luke Marker 6-1

Shaun Wieser beat Tyler Piehl 6-1

Jacob Kruger lost to Reagan Sortland 6-3

Gavin Swenson .ost to Backer 6-1

Yu Zheng lost to Marker 6-1

C.Kruger/Taylor won 6-4

Cope/Olson won 6-1

Wieser/Al.Rogelstad lost 6-2

Zheng/Johnson lost 6-2

Magnuson/E.Bear won 6-2